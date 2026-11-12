Снимка: iStock/Видео: Reuters
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Един човек е загинал, а четирима души са простреляни при стрелба във фитнес център в американската столица Вашингтон, на около километър и половина от Белия дом. Въоръжен мъж е нахлул във фитнес център в квартал „Логан Съркъл“, прострелял е в гърба един от посетителите и е избягал от сградата, съобщи NBC News, позовавайки се на двама високопоставени представители на правоохранителните органи.
След първоначалната стрелба сградата е била евакуирана. Малко по-късно са проехтели нови изстрели на улицата, което е предизвикало паника сред намиращите се в района хора, които са се разбягали. Заподозреният за нападението е открит с огнестрелна рана в апартамент, в който се е барикадирал, съобщи полицията.
Инцидентът е станал в оживения квартал „Логан Съркъл“, в района на кръстовището между 15-а улица и улица „Пи“. Столичната полиция потвърди, че става въпрос за стрелба, и изпрати на място специализирани екипи за реагиране при извънредни ситуации.
Live: From the Washington, DC shooting scene https://t.co/f8VDSiAJrH— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 12, 2026
По информация на органите на реда има няколко простреляни, но точният брой на пострадалите и състоянието им все още не са известни. Самоличността на предполагаемия извършител също не е установена публично.
Shootings at and outside Vida fitness this morning in Logan Circle. Multiple people shot. Do not go to this area. Police looking for suspect.— Brooke Pinto (@brookepintodc) November 12, 2026
Общинският съветник Брук Пинто съобщи, че изстрели са били произведени във и около фитнес център, който се намира в района. На мястото са изпратени множество полицейски екипи, пожарни автомобили и спешни служби. В операцията участват и представители на федералните правоохранителни органи.
.@ATFWashington is on scene assisting during this active shooting investigation. Please contact @DCPoliceDept for further information. https://t.co/k13rnCM2vy— ATF Washington (@ATFWashington) November 12, 2026
The ACTIVE SHOOTER in Washington DC has barricaded himself inside of an apartment on the seventh floor on the 1500 block of 15th Street NW, where a BARRICADE has been officially declared by MPD’s ERT. Several shots have just been fired AT POLICE through the door, causing SWAT officers to have to temporarily retreat and reposition themselves. The shooter had also been walking around intentionally setting fires across several different locations along Church Street NW and 15th Street NW. DC Police have put a lookout for a ‘White male, heavy built, wearing gray shorts with a gray and black gun.’ US Secret Service are also investigating the report of shots fired near 12th Street and R Street NW, however that is unfounded so far. https://t.co/xHDpAUA2fW— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) November 12, 2026
Американското Бюро за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви потвърди, че негови служители са на място и оказват съдействие на полицията. Районът на стрелбата е гъстонаселен и популярен с ресторантите, магазините и заведенията си. В непосредствена близост се намират фитнес център, няколко бара и супермаркет. Недалеч е и историческият парк „Логан Съркъл“, на който е кръстен кварталът.
Властите призовават гражданите да избягват района, докато продължава полицейската операция. Причините за стрелбата и обстоятелствата около нападението се изясняват.
Редактор: Цветина Петкова