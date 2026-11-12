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Демократът Скот Колом спечели изборите за Сената в Мисисипи в САЩ. Изненадващата победа увеличава мнозинството за Демократическата партия в този дълбоко консервативен щат. Колом става първият чернокож от Мисисипи, избран в Сената на щатите от повече от 140 години насам.
Досегашният сенатор - републиканката Синди Хайд-Смит поздрави Колом с видео послание в X. Резултатът означава, че демократите ще разполагат с 55 места в 100-членния Сенат, като все още предстои да бъде обявен изходът от оспорваната надпревара в Аляска.
Редактор: Ралица Атанасова