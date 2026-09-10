Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не очаква войната с Иран да приключи преди междинните избори в САЩ през ноември. По думите му дотогава няма да спаднат и цените на петрола.

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече няма да могат да издържат“, заяви Тръмп, визирайки иранското ръководство.

Президентът направи коментара по време на пътуването си към Тексас за първата конвенция на Републиканската партия преди междинните избори. По-късно повтори позицията си и пред участниците във форума, като заяви, че краткосрочните икономически трудности си заслужават, ако целта е да бъде предотвратено разработването на ядрено оръжие от Иран.

Тръмп е изправен пред спад в обществената подкрепа и натиск от представители на собствената му партия да сложи край на войната, която започна, след като САЩ и Израел атакуваха Иран през февруари. Конфликтът бързо се разпространи в Близкия изток. Иран отговори с ракетни и дронови атаки срещу Израел и арабски държави, в които са разположени американски военни съоръжения.

Военните действия се отразиха сериозно и на световните цени на енергията. Цената на петрола сорт „Брент“ три пъти през последните шест месеца е надхвърляла 100 долара за барел. Иранските атаки доведоха до спиране на производството в някои държави от Персийския залив и нарушиха износа през стратегическия Ормузки проток.

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САЩ наложиха и морска блокада на иранските пристанища, а американските военни започнаха да атакуват и ирански танкери в отговор на нападения срещу военни и други плавателни съдове.

„Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат“, заяви Тръмп.

Той обвини Иран и в опит да повлияе на американските избори, но не представи доказателства за твърдението си. Техеран многократно е отричал да разработва ядрено оръжие и настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер.

По време на конвенцията в Тексас Тръмп отново заяви, че цените на петрола ще паднат „веднага щом спечелим войната с Иран“. Американският президент призна и недоволството сред част от гражданите заради поскъпването на горивата. „Хората идват при мен и казват: „Иска ми се да не бяхте започвали войната с Иран. Сега бензинът е по-скъп“, разказа той.

Тръмп допусна, че е възможно да има нови преговори с Иран, но уточни, че това не е сред настоящите планове на Вашингтон.

Първоначално американският президент прогнозираше, че войната ще продължи само няколко седмици. Сега конфликтът навлиза в седмия си месец, а последиците от него се усещат както при цените на горивата, така и при редица стоки.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември. Републиканците са изправени пред риск да загубят контрола над Конгреса. Традиционно партията на действащия президент губи позиции на междинни избори.

Редактор: Дарина Методиева