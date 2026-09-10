Цената на петрола сорт „Брент” надхвърли 100 долара за барел за първи път от шест седмици насам след поредната ескалация на напрежението между САЩ и Иран. „Светът изпитва недостиг от около 1,1 до 1,4 милиона барела на ден, а запасите на държавите от Г-7 се изчерпват”, коментира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

По думите на Николов България не е пряко зависима от Близкия изток за суров петрол, тъй като използва предимно доставки от Казахстан и Азербайджан през пристанището в Новоросийск. „Въпреки това, ценовият шок се прехвърля върху всички потребители, тъй като пазарът е глобален”, обясни експертът. Според него основният проблем в Европа в момента е недостигът на дизел и керосин, породени от ограничения рафинериен капацитет.

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Николов подчерта, че фактът, че рафинерията в Бургас може да осигури необходимото количество дизел за вътрешния пазар, не означава автоматично по-ниски цени. „Пазарът е регионален за Южна Европа и какъвто и дефицит да има в региона, той рефлектира върху цената”, посочи той. Експертът допълни, че все още не е ясно как смяната на особения управител в рафинерията и решенията, взети съвместно с „Лукойл”, ще повлияят на рентабилността на дружеството.

Относно битовите потребители Цветомир Николов обясни, че цените на тока са фиксирани за регулаторния период, като е възможно повишение от около 3%. По думите му размерът на сметките за отопление зависи основно от енергийната ефективност на жилищата и начина на използване на уредите.

Експертът се обяви против въвеждането на компенсации или отстъпки за горивата, подобни на тези от 2022 г. „Такава мярка е контрапродуктивна, защото създава стимул за търсене на дефицитна стока, което вдига цената още повече”, смята Николов. Според него дългосрочното решение е в инвестициите в енергийна ефективност и електрификация на транспорта.

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Редактор: Мария Барабашка