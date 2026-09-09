Цената на дизела у нас продължава да расте. На 9 септември на някои бензиностанции в София горивото достигна 1,92 евро за литър, показват актуалните данни за пазара.

Според информацията на платформата Fuelo средната цена на обикновения дизел в страната вече е 1,87 евро за литър. Само за ден увеличението е с 1 евроцент.

Премиум дизелът вече трайно преминава границата от 2 евро за литър. Средната му цена е 2,08 евро, а на отделни бензиностанции достига до 2,14 евро. В същото време средната цена на премиум бензина е 1,83 евро – по-ниска от тази на обикновения дизел.

Дизелът поскъпна с близо 10% само за месец

При останалите основни горива засега няма толкова сериозно дневно движение. Масовият бензин се продава средно за 1,61 евро за литър, докато автогазът е около 0,67 евро.

Данните показват значително поскъпване на горивата от началото на годината, като най-сериозен е ръстът именно при дизела. На 9 януари средната му цена е била 1,25 евро за литър. Така за осем месеца увеличението достига 62 евроцента за литър, което е близо 50%. При бензина поскъпването за същия период е с 38 евроцента – от 1,23 до 1,61 евро за литър.

Горивата поскъпват: Дизелът поскъпна с близо 10% само за месец

Ръстът на цените по бензиностанциите идва на фона на ново поскъпване на петрола на международните пазари. В сряда котировките се повишиха за четвърта поредна сесия в азиатската търговия, след като нови атаки в Близкия изток засилиха опасенията за нарушения на доставките.

Редактор: Цветина Петкова