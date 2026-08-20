Горивата в България продължават да поскъпват, като най-осезаемо увеличение през последния месец има при дизела. Данните на платформата Fuelo показват ръст при всички основни видове автомобилни горива.

Средната цена на най-масовия бензин А95 вече достига 1,56 евро за литър при 1,51 евро преди месец. Увеличението е с 5 евроцента, което представлява 3,31%. Последната промяна нагоре е отчетена на 19 август.

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Поскъпване има и при бензин А100. За месец средната му цена се е увеличила от 1,71 на 1,77 евро за литър. Разликата от 6 евроцента представлява ръст от 3,51%.

Най-голямо обаче е движението при дизела. Само за месец литър от горивото е поскъпнал с 16 евроцента - от 1,66 на 1,82 евро. Това означава увеличение от 9,64%.

По-умерен е ръстът при пропан-бутана. Цената му се е повишила с 2 евроцента – от 0,63 на 0,65 евро за литър, или с 3,17%. Последното поскъпване е регистрирано на 27 юли, след което стойността се запазва без промяна.

Нагоре върви и метанът. Средната цена вече е 1,31 евро за килограм спрямо 1,27 евро преди месец – увеличение с 4 евроцента, или 3,15%.

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Поскъпването на горивата у нас се наблюдава на фона на ново повишение на цените на суровия петрол на международните пазари. Брентът с доставка през октомври се повиши с 2,20% до 93,64 долара за барел. Опасенията на пазарите са свързани с продължаващия конфликт между САЩ и Израел и Иран и риска от допълнителни нарушения на доставките от Близкия изток.

На 13 август особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов увери, че необходимият петрол за „Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември. По думите му се водят разговори и за доставките през октомври, като недостиг на петрол и горива за българския пазар не се очаква.

Редактор: Цветина Петкова