Цените на горивата в България продължават да се движат в различни посоки, показват последните данни на платформата Fuelo. Докато бензинът устойчиво поскъпва, дизелът отчита лек спад, а алтернативните горива остават без промяна вече втора поредна седмица.

Най-широко използваното гориво - бензин А95 - е поскъпнало с 2 евроцента на литър на седмична база, което представлява ръст от 1,33%. Към 7 май цената му достига 1,52 евро за литър, след което се задържа на това ниво. В по-дългосрочен план бензинът бележи повишение от около 2% за месец, което вече се усеща на бензиностанциите.

Колко по-скъпо ще ни излезе пътуването с кола това лято след блокадата на Ормузкия проток

Премиум бензинът А98 следва сходна тенденция. За седмицата цената му се е повишила с 2 евроцента - от 1,72 на 1,74 евро за литър. На месечна база увеличението надхвърля 2,35%, което го поставя сред най-бързо поскъпващите горива в страната.

За шофьорите единствената по-скоро положителна новина идва от дизела. Цената му е намаляла с 1 евроцент и в момента се продава средно по 1,78 евро за литър. Макар понижението да е символично и да не компенсира месечния ръст от 1,44%, то поне прекъсва възходящата тенденция.

Светослав Бенчев: Ако Ормузкият проток не бъде отворен, има риск от недостиг на петрол

При пропан-бутана и метана не се наблюдава промяна на седмична база - цените остават съответно 0,82 евро за литър и 1,21 евро за килограм. В по-дългосрочен план обаче и при тях се отчита поскъпване. Пропан-бутанът е нагоре с около 2,5% за месец, а метанът бележи най-силен ръст в сектора - над 3,4%.

Редактор: Цветина Петкова