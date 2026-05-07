Рафинерията в Бургас има осигурени доставки на нефт за около 1 месец и 10 дни. Това заяви в ефира на NOVA председателят на Петролната и газова асоциация Светослав Бенчев. Прогнозите на бранша у нас са цените на горивата до края на лятото да останат все така високи, дори ако блокадата беше приключила днес, тъй като пазарите могат да се възстановяват поне 2 до 3 месеца.

Светослав Бенчев: Ако Ормузкият проток не бъде отворен, има риск от недостиг на петрол

Колко точно скъпо ще бъде горивото това лято зависи основно от това докога Ормузкият проток ще бъде затворен. Ако той остане блокиран до средата на юни, тогава вече ще се стигне до недостиг на горива, прогнозират експертите.

У нас от бранша отчитат спад в потреблението през последния месец. Цените също са стабилни през последните 3 до 4 седмици, макар и високи - между 1,40-1,50 евро за литър бензин и 1,70-1,80 евро за литър дизел. Експерти пресмятат, че пътуването с кола тази година може да излезе с до 40% по-скъпо спрямо миналото лято.

Първият сериозен недостиг на нефт ще се усети първо в Азия и то до седмица, ако Ормузкият проток не бъде отворен, прогнозират експерти.

„В рамките на следващия около месец и десетина дни рафинерията е осигурена със суров нефт. Ако не се реши проблемът с Ормузкия проток, Азия ще бъде първата пострадала, след това ще бъде Европа. Тоест, ако нямаме ефективно разрешение на конфликта в рамките на следващата седмица - седмица и половина, проблемите за континента наистина ще започнат”, каза Бенчев.

Досега въпросът беше основно колко точно ще е скъпо. Ако обаче протокът остане затворен след средата на юни, вече ще се говори и за недостиг на горива.

„Липсват около 15 милиона барела на ден. Това, че не се усещаха досега, особено в Европа, се дължеше на факта, че танкерите, които тръгнаха преди началото на конфликта, пристигнаха последните преди около 2 седмици. Но оттук нататък вече просто няма откъде да се намерят тези количества”, обясни Бенчев.

Според експерти пазарите силно се влияят от новини и настроения, но към момента преобладава краткосрочен оптимизъм сред инвеститорите в Лондон, Ню Йорк и други големи финансови центрове.

„Тръмп е изключително непредвидим с неговите изказвания. Пазарите в момента са от едната крайност в другата крайност именно заради неговите изказвания”, каза финансовият анализатор Бисер Варчев.

Защо пазарите се люшкат между крайности в рамките на часове

От бранша отчитат намалено потребление през изминалия месец и стабилни цени, макар и високи. А прогнозите са за скъпо лято.

„Като цяло през лятото ще зареждаме скъпи горива - между 1,70–1,80 за дизеловото гориво и между 1,40–1,50 за бензина. Това са моите очаквания. Миналата година си беше направо евтино. Ако пътува с личен автомобил, около 40% от цената ще бъде по-висока само за път”, обясни Димитър Хаджииванов.