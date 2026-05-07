Пазарите в момента са силно повлияни не от фундаментални фактори, а от новините и настроенията. Това заяви финансовият анализатор Бисер Варчев в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. По думите му въпреки геополитическото напрежение, в момента преобладава краткосрочен оптимизъм сред инвеститорите в Лондон, Ню Йорк и други големи финансови центрове.

Варчев посочи, че цената на американския петрол е преминала през резки колебания - от около 101 до 88 долара, след което отново се е върнала към 95 долара за барел само в рамките на часове. Подобна динамика се наблюдава и при европейския сорт, който също е преминал през значителни амплитуди в кратък период.

Според него основният двигател на тази волатилност са слуховете и непредвидимите политически изказвания, включително тези на американския президент Доналд Тръмп, които според анализа оказват директно влияние върху пазарните очаквания. Варчев подчерта, че при липса на новини пазарите се успокояват, но при всяко ново развитие реакциите са мигновени и силни.

„В момента виждаме пазар, който се люшка между крайности в рамките на часове“, обобщи той, като добави, че инвеститорите очакват по-ясна развръзка на геополитическата ситуация, за да се върне устойчивостта. По думите на финансовия анализатор въпреки краткосрочната стабилизация, ситуацията остава крехка и силно зависима от политическите решения и развитието на конфликта в региона.

