Цените на горивата в България продължават да вървят нагоре, като най-сериозно поскъпване през последния месец се отчита при дизела, показват данни на платформата Fuelo.

Най-разпространеният бензин А95 е поскъпнал с 0,06 евро на литър (4,29%) само за седмица. На 19 март цената му е била 1,40 евро за литър, след което в периода 20–22 март се е задържала около 1,43 евро, а към момента достига 1,46 евро. На месечна база увеличението е 0,20 евро за литър или 16,13%.

Бензин А98 премиум също бележи ръст – с 0,06 евро на литър (3,73%) за седмица, като цената му се е покачила от 1,61 евро на 19 март до 1,67 евро сега. За месец поскъпването е 0,20 евро за литър или 13,61%.

Най-осезаемо е увеличението при дизела. Само за седмица той е поскъпнал с 0,08 евро на литър (5,19%) – от 1,54 евро до 1,62 евро. За месец ръстът достига 0,35 евро на литър или 27,56%.

При пропан-бутана също има покачване – с 0,02 евро на литър (3,08%) за седмица, от 0,65 евро до 0,67 евро. На месечна база увеличението е 0,09 евро за литър или 15,52%.

Цената на метана остава без промяна през последната седмица – 1,14 евро за килограм. За месец обаче се отчита лек ръст от 0,01 евро за килограм или 0,88%.

Редактор: Цветина Петкова