Правителството продължава работата си по изготвяне на цялостния пакет от мерки срещу покачване на цените на стоки и услуги. Очаква се днес на „Дондуков” 1 да отидат синдикатите за среща със служебния премиер Андрей Гюров.

Такава вече проведоха работодателите и големите търговски вериги, както и банковият сектор. Пакетът ще се състои от секторни мерки, чиято цел е да спрат повишаването на цените по веригата, преди стоките да стигнат до крайните потребители.

Вчера служебният кабинет активира и мярката за компенсации за високите цени на горивата. Тя е насочена към най-нуждаещите се в страната и е в размер на 20 евро.

