Вече трети пореден ден средната цена на дизела по бензиностанциите у нас е 1,60 евро за литър. Това означава, че от този момент влиза в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите групи в обществото с по 20 евро месечно. Ако гражданите, които имат право на този тип подкрепа, вече получават социални помощи, превеждането на парите ще става автоматично. В противен случай ще е нужно заявление към социалните служби.

Припомняме, че първата компенсация за увеличените цени на горивата се предоставя за съответния месец, през който средната цена на дребно на бензин А95 или дизелово гориво достигне и надвиши 1,60 евро на литър за период от три последователни дни.

При бензина цената се запазва без промяна от 1 евро и 43 цента за литър.

Служебните министри на труда и социалната политика и на финансите потвърдиха отпускането на средствата. Георги Клисурски припомни, че на своя сайт НАП всеки ден споделя актуалните цени на горивата. „Важно е да се отбележи, че от от 21 до 24 март макар да достигнахме 1,60 евро за литър дизел, се забелязва краткосрочно стабилизиране на цените на горивата. Мярката в подкрепа на гражданите се активира. НАП извършва проверки - вече над 800 бензиностанции са проверени за маржовете им. Така сме сигурни, че цените на горивата са резултат от обективни обстоятелства и доставни цени, а не от спекулативно поведение“, заяви финансовият министър.

По думите му в най-скоро време правителството ще обяви пакет от мерки в подкрепа на бизнеса

„Тази седмица премиерът и членове на правителството се срещат със секторни организации от браншовете, които са най-засегнати от повишените цени на енергоизточниците. Важното е мерките да са ефективни и таргетирани. Искаме да пресечем инфлацията в зародиша ѝ. Гледаме най-вече транспортния бранш“, посочи Клисурски.

Хасан Адемов от своя страна увери, че структурите на Агенцията за социално подпомагане са готови за отпускане на помощите. „Две категории лица имат право на компенсация - тези, с регистрирани банкови сметки в АСП, които нямат нужда от нови заявления, както и нямащи плащания от агенцията, те ще подадат декларация в регионалните ѝ поделения. Тя ще бъде предоставена еднократно, няма да се налага да се дава всеки месец“, обясни още социалният министър.

Компенсацията ще се предостави за месеца, през който приключва тридневният период.

Тя се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност.

Кой може да ползва помощта?

Право на компенсация имат всички физически лица, получили:

► средномесечен брутен доход, по-малък или равен на 652,41 евро за 2025 г. или два пъти размера на линията на бедност за 2025 г.

► средномесечен брутен доход за 2024 г., по-малък или равен на 537,88 евро, или два пъти размера на линията на бедност за 2024 г.

► Важно условие е лицето да притежава моторно превозно средство на свое име, или да ползва автомобил по договор за лизинг. Автомобилът, за който се предоставя компенсацията, трябва да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

► Компенсацията се изплаща само за един автомобил. В случай че автомобилът е собственост на две или повече лица, помощта се ползва само от единия съсобственик.

Компенсации за електрически автомобили не се изплащат.

Как ще се отпускат компенсациите?

НАП извършва проверка дали гражданите отговарят на условията за предоставяне на компенсацията и предоставя на Агенция за социално подпомагане информация за принадлежността на лицата към целевата група. За целите на проверката Гаранционният фонд и Министерството на вътрешните работи предоставят на НАП необходимата информация съответно за наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и данни за ползвателите на превозните средства в качеството им на лизингополучатели и за електрически автомобили.

Как ще се определят средните цени на горивата?

Дневните/месечните цени на дребно на горивата се определят от НАП на база информацията от получените през денонощието или месеца фискални бонове, издадени при продажбите на горива на крайните потребители.

При определянето им се вземат предвид посочените във фискалните бонове суми, платени от потребителите при зареждане на съответното количество гориво, като търговските отстъпки са взети предвид.