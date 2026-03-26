Страните в Европа обмислят различни мерки заради скъпите горива.

Румъния се очаква да обяви извънредно положение заради рязкото поскъпване. Властите обмислят да ограничат надценките на бензиностанциите за 6 месеца. Мерките целят да овладеят кризата, но идват и на фона на политическо напрежение и много разногласия в страната.

„В последните малко над 3 седмици има поскъпване със 17% на бензина и 21% на дизела. Така че дизелът в момента е на нива около 2 евро за литър и това налага бързо въвеждане на мерки”, обясни журналистът Владимир Митев.

Продължава изготвянето на цялостен пакет от мерки срещу високите цени

Акцизът в Румъния обаче е по-скъп отколкото в Българи

„В Румъния, както и в България, е решено като философия тези допълнителни приходи, които влизат в бюджета, да бъдат изразходвани за различни форми на подкрепа за населението. Има програми за транспортния сектор и за земеделието. Вчера беше обявено, че те ще бъдат в размер на 1 милиард леи, което е около 200 милиона евро. Ако се въведе това извънредно положение, ще бъде ограничен износът на бензин, дизел и други продукти”, обясни Митев.

Румънски медии твърдят още, че в страната има резерви само за 4 месеца.

„Някои предполагат, че е възможно да има дори режим на горивата, ако продължи тази криза. Особено в случай че една от рафинериите в Румъния — тази, която се стопанисва от „Лукойл“ — не работи. Тя в момента е в нещо като ремонт”, обясни още Митев.

Очаква се днес да бъдат въведени първите мерки, но вероятно ще има и допълнителни през следващата седмица.

Остават и политическите спорове по темата. Митев обясни, че Социалдемократическата партия, както и синдикатите, искат да се намали акцизът. Искан и ДДС от 21% да стане 16%.

„От друга страна им отговарят от Националлибералната партия. Според тях ако искат такива мерки, трябва да има и съответните средства. А Румъния в последно време има определени финансови проблеми”, обясни журналистът.

Във Великобритания властите призоваха хората да работят от вкъщи и да шофират по-бавно, за да се намали потреблението на горива.

Цените и там растат рязко. Бензинът е поскъпнал с 16 пенса, дизелът — двойно повече. Едно зареждане на семеен автомобил със среден по размер резервоар вече струва с около 10 паунда или близо 12 евро повече.

Правителството подготвя извънреден план за подпомагане на най-уязвимите. Ако кризата се задълбочи, очаква се първо да влезе в сила мярката за намаляване на сметките за ток и газ със 7% от април.

Основният спор е дали да се подпомагат хората в момента и те да продължат да потребяват повече, или чрез финансовия натиск от поскъпващите цени на горивата да бъдат принудени да потребяват по-малко.

Това е и съветът на Международната агенция по енергетика. Тя излезе с план от 10 точки как държавите да започнат да намаляват потреблението на горива и на електроенергия. Това гласи и съобщение на шефа на „Шел“ за Европа, който казва, че ако нещата не се оправят в Персийския залив до април месец, в Европа ще има недостиг на електроенергия и на горива.

Затова и британските власти не бързат да подпомагат населението пряко. В момента на Острова литър бензин е 1,49 паунда, или около 1,72 евро, а дизелът също е над 2 евро.

Очаква се да се намали разрешената скорост по магистралите с около 10 мили, за да се намали и разходът на гориво, хората са призовани да работят от вкъщи, да споделят автомобили, да готвят с по-енергоспестяващи уреди. А през последната седмица продажбите на слънчеви панели са се увеличили с 50%.

Повече гледайте във видеото.