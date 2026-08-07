Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев заяви, че очаква още днес Агенция „Пътна инфраструктура“ да представи пред министерството и превозвачите коригирана заповед за въвеждане на ограничения за движение на тежкотоварните автомобили. Това стана по време на среща с ръководството на АПИ и представители на браншовите организации в автомобилните превози на товари.

„Констатирахме, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения за движение на камионите. Това създава несигурност в сектора и невъзможност за дългосрочно планиране. Освен това в България няма достатъчно подходящи паркинги за камиони с условия за водачите. Спирането в аварийната лента е опасно и недопустимо“, посочи министърът. Той подчерта, че изчакването на шофьорите в кабините при високи температури крие сериозни рискове за тяхното здраве и реакции на пътя.

Ограничават движението на камиони по "Тракия", "Струма" и Кресненското дефиле в петък и неделя

Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията

„При въвеждането на ограниченията досега липсва баланс между интересите на гражданите, държавата и бизнеса. Взимат се моментни решения на парче. Всяко областно пътно управление издава заповеди, когато прецени. Това трябва да се промени. Необходимо е експертите и браншът спешно да разработят унифицирани процедури и критерии, които да осигурят предвидимост и навременно информиране на българските и чужди превозвачи“, заяви министър Пеев.

Той изрази категорична позиция относно безопасността при управление на тежкотоварни автомобили: „Недопустимо е на пътя да излизат технически неизправни, претоварени камиони или такива с износени гуми. Това са потенциални убийци и бизнесът трябва да обърне сериозно внимание на тези пропуски. Нарушаването на забраните за изпреварване от тежкотоварни автомобили също води до опасни ситуации и създава предпоставки за сериозни инциденти“.

Снимка: Министерството на транспорта и съобщенията

Браншът изрази пълна подкрепа за засиления контрол. Според тях международните превозвачи рядко допускат технически неизправни автомобили и такива с износени гуми, като проблемите са основно при вътрешните превози. Те заявиха готовност да съдействат на държавата за премахване на фирмите в сивия сектор и т.нар. „пощенски кутии“, които застрашават безопасността и изкривяват конкуренцията.

В „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров коментира въпросите, които създават напрежение в бранша.

„Трафикът е изключително интензивен, пътната инфраструктура не е в състоянието, в което бихме желали, нито в мащабите и с капацитета, който всички бихме искали. Така че днес, до края на деня, се очаква нова заповед, която да регламентира тези забрани и да даде малко повече яснота в сектора”, каза Димитров.

Той обясни, че ако досега ограниченията заради горещините се въвеждат от областните пътни управления ден за ден или седмица за седмица, то сега се очаква заповед, която да обхване целия летен период до края на август. С нея превозвачите се надяват да имат яснота кога могат да карат и кога – не.

„Нека стане ясно на всички, че тези проблеми са вследствие на положен асфалт с по-ниско качество. Подобни забрани има само в Румъния, никъде другаде в Европа”, каза Димитров. И посочи, че в Румъния има достатъчно паркинги със санитарно хигиенни условия, от които шофьорите имат нужда. „Там не спират в аварийната лента, което създава още по-сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия”, каза Димитров. И допълни, че в големите жеги температурата в кабината може да достигне 50 - 60 градуса, а шофьорите не могат да почиват вътре.

Даде пример и със Словакия и Унгария, където обичайните забрани за движение при интензивен трафик спират да важат за камионите, когато температурите са много високи, защото има риск за живота и здравето на водачите и риск от получаване на топлинен удар.

„За забраните при температури над 35 градуса, АПИ да изпълни своя ангажимент отпреди около месец и те да се прилагат само в област Русе и областите около Русе, където очевидно има някакъв обективен проблем с настилката”, каза Димитров.

От бранша настояват за предвидимост.

Редактор: Дарина Методиева