Американският президент Доналд Тръмп отправи остри послания към световните лидери от трибуната на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

В речта си той представи Съединените щати като по-силни от всякога, отчете редица икономически и политически успехи след завръщането си в Белия дом и защити действията на администрацията си по отношение на сигурността и границите.

Започва 81-вата сесия на Общото събрание на ООН

„Америка се завърна“

В началото на изказването си Тръмп заяви, че за него е чест да посрещне света в Съединените щати в годината, когато страната отбелязва 250 години от обявяването на независимостта си.

„Америка се завърна и страната ни е по-силна от всякога. Икономиката ни е обект на завист, армията ни е най-силната в света, технологията ни е уникална сама по себе си, енергията ни захранва света. Америка и влиянието ѝ се разрастват, държавата ни е по-добре от всякога и бъдещето ни е по-светло отвсякога“, заяви американският президент.

Снимка: БГНЕС

Тръмп представи като успехи на своята администрация икономическите показатели, сигурността по границите, спада на престъпността, заетостта и развитието на туризма.

„Целият свят е повдигнат от богатството, силата и инерцията на енергичните и много мощни Съединени американски щати“, каза той.

„Докато някои говореха, аз действах“

В речта си Тръмп постави акцент върху действията на своята администрация, противопоставяйки ги на това, което определи като празни обещания.

„Докато някои говореха, аз действах. Докато някои говореха за мир, аз го направих. Докато някои игнорираха заплахи, аз се изправих пред тях. Докато други говореха за смелост, Америка я показа. Докато някои обещаваха сила, аз я използвах, за да направя Съединените щати най-силната държава в света“, заяви американският президент.

Иран и ядрената програма

Значителна част от изказването на Тръмп беше посветена на Иран. Той припомни терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г. и направи паралел с нападението на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г.

Американският президент заяви, че вследствие на операцията на САЩ срещу Иран са били сериозно засегнати военните способности на страната.

„Благодарение на операцията ни срещу Иран всички техни кораби са потопени. Заличена е въздушната отбрана, техните радари, производството на ракети и дронове, икономиката, а единственото, което е останало, е инфлацията в страната им“, каза Тръмп.

По думите му пред Вашингтон стои избор между постигането на споразумение с Техеран и продължаването на военния натиск.

„Имам решение, което да взема. Дали да се направи сделка с Иран, която да възвърне мощта им и да им позволи да реконструират всичко наново, превръщайки се в една от най-силните държави в региона, или да ги унищожавам напълно. Да ги закарам Иран в Ада без шанс за оцеляване и надежда. Вярвам, че ще стигнем до сделка след изборите“, заяви американският президент.

Тръмп беше категоричен и по отношение на ядрената програма на Техеран: „Иран никога няма да има ядрено оръжие“.

След думите му последваха аплодисменти. Тръмп отхвърли и твърденията, че американските военни запаси са на изчерпване.

„Страхливците и предателите ще кажат, че мунициите ни свършват, но това не е вярно. Имаме повече муниции, отколкото сме си мислили, че можем да използваме“.

Южна Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да използва „военна сила“, ако е необходимо, за да защити американските интереси и влиянието на страната в Южна Америка.

„САЩ повече няма да позволят заплахи срещу интересите им да бъдат вкоренени където и да било в Западното полукълбо“, заяви Тръмп. „Ако е необходимо, ще използваме нашата несравнима военна сила, за да защитаваме жизненоважните национални интереси на САЩ“, добави американският президент.

Снимка: БГНЕС

Тръмп: За мен беше удоволствие да разреша осем войни

Тръмп благодари на държавите, които според него са допринесли за стабилизирането на ситуацията в Газа.

„Искам да благодаря на тези, които помогнаха за стабилизацията на Газа - Индонезия, Мароко, Албания, Косово, Казахстан, Египет, Йордания и други“, заяви американският президент.

Той подчерта, че от началото на мандата си е работил за прекратяването на редица конфликти.

„Откакто съм президент, за мен е удоволствие да разреша осем войни и да се сприятеля с лидерите на страни, които воюват от години. Причината да ги разреша беше използването на много специални и силни връзки, които имам“, каза Тръмп.

Конфликтите, за които американският президент твърди, че е сложил край, са между Израел и „Хамас“, Израел и Иран, Египет и Етиопия, Индия и Пакистан, Сърбия и Косово, Руанда и Конго, Армения и Азербайджан, както и Камбоджа и Тайланд.

Украйна: „Време е да спрем убийствата“

По отношение на войната в Украйна Тръмп заяви, че Вашингтон работи в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украйна и изрази увереност, че може да бъде постигнато споразумение.

„Работим много тясно с лидерите и на двете страни“, заяви той, като добави, че процесът се развива „по-бързо, отколкото хората разбират“.

Тръмп посочи и човешката цена на конфликта като причина за необходимостта от бързо решение. „Необходимо е да се спрат кръвопролитията. Ситуацията изисква спешни действия, тъй като 25 000 млади хора на месец умират“, каза американският президент. „Гледам тези кадри от бойното поле и наистина не искам да ги виждам повече“, добави той.

Тръмп заяви, че наскоро е подписал закон, приет от Конгреса, свързан с Украйна, който му предоставя „огромни нови правомощия за налагане на мита“. По думите му законът има за цел да засили санкциите срещу Русия, а той е готов да го използва „ако е необходимо“.

„Време е да спрем убийствата“, категоричен беше Тръмп.

Американският президент благодари и на съпругата си Мелания Тръмп за работата ѝ по връщането на разселени хора и деца в домовете им в Украйна, включително на деца, отведени в Русия.

Снимка: БГНЕС

Тръмп за Иран: „Със сигурност ще постигнем споразумение“

След това американският президент насочи вниманието си към отношенията между Вашингтон и Техеран. Той заяви, че САЩ и Иран със сигурност ще постигнат споразумение.

„Това ще стане бързо. Много неща се случиха, откакто се събрахме тук преди една година“, каза Тръмп.

„Свободата ще дойде в Куба“

Следващата тема в речта на Тръмп беше Куба. Американският президент заяви, че администрацията му се стреми към „фундаментална промяна“ в островната държава, която той определи като „абсолютно провалена държава“.

„Тя се проваля както никога досега и ще падне“, заяви Тръмп.

По думите му държавният секретар на САЩ Марко Рубио е „дълбоко въвлечен в преговори“ с Куба. Тръмп подчерта, че Вашингтон няма да позволи страната да се превърне в убежище за чуждестранни противници на САЩ.

„Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба“, заяви американският президент.

По време на тези думи кубинската делегация, присъстваща на Общото събрание на ООН, напусна залата.

Тръмп заяви, че САЩ са привлекли инвестиции за 21 трилиона долара

В речта си Тръмп заяви още, че САЩ са получили ангажименти за нови инвестиции в размер на 21 трилиона долара от „цялата планета“.

„Осигурихме ангажименти за 21 трилиона долара нови инвестиции от цялата планета, в сравнение с по-малко от 1 трилион долара за четири години при предишната администрация“, каза той.

По време на речта си президентът не представи доказателства в подкрепа на посочената от него сума. Според данни, публикувани на сайта на Белия дом, общата стойност на американските и чуждестранните инвестиции е 11,2 трилиона долара.

Тръмп и преди е посочвал по-високи стойности за инвестиционните ангажименти, без да представя подробности, които да ги подкрепят. През декември миналата година той заяви, че е осигурил инвестиции за 18 трилиона долара, докато данните на Белия дом тогава посочваха 9,6 трилиона долара.

Тръмп за изкуствения интелект: „Суперинтелигентността печели“

Американският президент коментира и развитието на изкуствения интелект, като направи паралел между настоящите опасения около технологията и предишните предупреждения за климатичните промени.

Тръмп заяви, че в САЩ изкуственият интелект ще бъде преименуван на „суперинтелигентност“, тъй като според него това „звучи много по-добре“ и е по-точно определение.

„Всяка нова технология носи предизвикателства и тази не е изключение“, каза той.

Тръмп обаче отхвърли опасенията, че изкуственият интелект може да доведе до катастрофални последици.

„Същите хора, които казаха, че всички ще сме мъртви след 12 години заради глобалното затопляне, което по-късно беше преименувано на климатични промени, защото планетата се охлаждаше, а не се затопляше, и никой не беше мъртъв, сега са същите хора, които казват, че изкуственият интелект ще ни убие, че роботите ще ни нападнат и че всичко ще бъде пълна катастрофа“, заяви Тръмп.

Той подчерта, че според него САЩ имат значително предимство пред Китай в развитието на технологията.

„Суперинтелигентността печели. Ние сме начело пред Китай с много, както и пред всички останали“, каза американският президент.

Снимка: БГНЕС

„Няма да възпрепятствам развитието на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция. Много хора казват, че ще бъде по-голямо от индустриалната революция или дори от самия интернет“, добави Тръмп.

Редактор: Георги Иванов