На 21 септември се навършват 160 години от рождението на английския писател, журналист и общественик Хърбърт Джордж Уелс – един от авторите, утвърждил научната фантастика като самостоятелен литературен жанр. Неговото име остава свързано с произведенията „Машината на времето“, „Островът на доктор Моро“, „Невидимият човек“ и „Война на световете“, но творчеството му обхваща също публицистика, история, социални и политически трудове.

Според „Оксфордски библиографии“, издание на „Оксфорд Юнивърсити прес“, Уелс е сред важните и продуктивни писатели на XX век, а творчеството му представлява връзка между литературните традиции на XIX и XX век.

Уелс е роден на 21 септември 1866 г. в Бромли, графство Кент. Той е сред най-значимите британски автори на научна фантастика от XIX век, като ранните му произведения оказват влияние и върху развитието на жанра в Съединените щати. „Машината на времето“ от 1895 г. е началото на поредица от произведения, с които Уелс заема важно място в историята на научната фантастика.

Възможно ли е пътуването във времето? (СНИМКИ)

Пътят му към литературата преминава през науката и преподаването. Уелс получава стипендия за обучение в Нормалното училище за наука в Лондон, днешния Импириъл Колидж, където учи биология при Томас Хенри Хъксли - един от видните британски учени от XIX век и защитник на еволюционната теория на Чарлз Дарвин. Научната подготовка се оказва важна за последвалото му творчество, в което научните идеи често служат като отправна точка за размисъл върху човека и обществото.

През 1890-те години разказите на Уелс започват да съчетават фантастичното с научни и социални идеи. Влиянието му върху развитието на жанра е значително, като сред авторите, върху които то може да се проследи, са Олаф Стейпълдън и Артър Кларк. По-късно Уелс често е определян като един от пионерите на научната фантастика, макар самият той да не е използвал като предпочитан термин за своите произведения днешното наименование на жанра.

През 1895 г. излиза „Машината на времето“ – произведението, с което Уелс придобива широка известност. Главният герой, известен като Изобретателя, създава машина, с която пътува в далечното бъдеще. Там той открива разделено на два вида човечество – елои и морлоки. Зад фантастичния сюжет се открояват теми като социалното неравенство, еволюцията и възможните последствия от развитието на цивилизацията.

След „Машината на времето“ Уелс публикува „Островът на доктор Моро“ през 1896 г., „Невидимият човек“ през 1897 г. и „Война на световете“ през 1898 г. Тези четири книги остават сред най-познатите му произведения. В тях науката е не само средство за развитие на сюжета, но и начин за поставяне на въпроси за човешката природа, моралната отговорност и границите на научния експеримент.

„Островът на доктор Моро“ разказва за учен, който извършва експерименти върху животни в опит да ги превърне в същества, наподобяващи хора. В „Невидимият човек“ ученият Грифин открива начин да стане невидим, но откритието постепенно го поставя в остър конфликт с обществото. И в двата романа научното достижение е свързано с въпроси за неговата цена и за отговорността на човека, който го използва.

„Война на световете“ представя нашествие на марсианци на Земята и сблъсъка между човечеството и технологично превъзхождаща цивилизация. Романът се превръща в един от най-разпознаваемите текстове за извънземно нашествие и по-късно е многократно адаптиран за киното, радиото, телевизията и театъра.

Ранните произведения на Уелс имат трансформиращо значение за развитието на този жанр. Неговото творчество съчетава научни и социални идеи и оказва влияние върху развитието на жанра както във Великобритания, така и в Съединените щати. През 20-те години на XX век американският издател Хюго Гернсбек публикува произведения на Уелс и ги представя като образец за новата литература, която впоследствие получава названието „научна фантастика“.

Уелс обаче не се ограничава до фантастичните романи. Той пише романи за съвременното общество, исторически и социални трудове, публицистика и книги, посветени на бъдещето на човечеството. Неговото нехудожествено творчество включва близо 2000 публикации в периодичния печат между 1886 и 1946 г., както и десетки книги. Сред тях са „Очаквания“ (Anticipations), „Очертанията на историята“ (The Outline of History) и „Формата на нещата, които предстоят“ (The Shape of Things to Come).

Интересът му към обществото и бъдещето постепенно заема все по-голямо място в работата му. Уелс се занимава с въпроси, свързани с образованието, международните отношения, политиката и научното развитие. След Първата световна война идеите му за световно общество и международно сътрудничество се превръщат в една от важните теми в публицистиката му.

Тази страна от наследството му е отразена и в архивите на Британската библиотека. Институцията съхранява кореспонденция и документи, свързани с Уелс и неговото семейство, както и материали, отнасящи се до отношенията му с други писатели и обществени фигури. Сред тях са документи, свързани със сина му Джефри Уест и с подготовката на биографични изследвания за писателя.

Интересът на Уелс към научното развитие не остава само литературен. През 1930 г. той, заедно с биолога Джулиан Хъксли и сина си Джордж Филип Уелс, публикува тритомната „Науката за живота“ (The Science of Life) - популярно изложение на съвременните познания за биологията и развитието на живота. Книгата е част от стремежа на писателя да представя научните идеи пред широка публика. Кралското научно дружество посочва „Науката за живота“ като пример за интереса на Уелс към популяризирането на науката и отбелязва, че книгата се превръща в бестселър. В архивите на дружеството е запазена и информация за ангажираността му с положението на учените в Русия след Първата световна война. През 1920 г. Уелс се обръща към британски учени с призив за помощ за свои руски колеги, работещи при тежки условия.

H.G Wells (born September 21 1866) is now best remembered for his science fiction novels and has been called the "father of science fiction. https://t.co/v0oljYMavR #ScienceFiction #history #STEAM #SciChat pic.twitter.com/xKdGSMfXqw — Gary McFarlane (@GaryM) September 21, 2026

Научната тематика присъства и в представите на Уелс за бъдещето. В неговите произведения се появяват въздушни войни, космически пътувания, нови оръжия, усъвършенствани комуникации и други технологии. Той използва тези идеи не само за да създава фантастични сюжети, а и за да изследва начина, по който научният и технологичният прогрес може да промени обществото. В този смисъл фантастиката на Уелс често служи като своеобразен експеримент с бъдещето. В „Машината на времето“ пътуването във времето позволява да бъде разгледано развитието на човешкото общество. В „Островът на доктор Моро“ научният експеримент поставя въпроси за границите на човешката намеса, а във „Война на световете“ технологичното превъзходство се оказва решаващо за съдбата на една цивилизация.

"Nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad." Herbert George Wells, escritor inglés. pic.twitter.com/cKFxfJhh92 — Toda una amalgama (@Todaunaamalgama) December 19, 2016

Характерен за начина на писане на Уелс е стремежът към логическо развитие на една фантастична предпоставка. „Енциклопедия на научната фантастика“ дори отделя специално внимание на т.нар. „закон на Уелс“ – принцип, според който фантастичният разказ трябва да се основава на едно основно необичайно допускане, което след това да бъде развито последователно и убедително в рамките на историята.

Уелс умира в Лондон на 13 август 1946 г. на 79 години. До края на живота си той продължава да пише и да участва в обществени дебати. Литературното му наследство включва не само романите, с които е най-широко познат, но и огромен обем публицистика, исторически трудове и текстове за науката и обществото.

160 години след рождението на Хърбърт Джордж Уелс неговото име остава трайно свързано с някои от основните образи на научната фантастика, популярни и днес – пътуване във времето, потенциално извънземно нашествие и впечатляващи научни експерименти. В същото време съвременните литературни изследвания разглеждат творчеството му в по-широк контекст – като част от историята на литературата, науката, политическата мисъл и представите за бъдещето.

Редактор: Цветина Петрова