Парламентарните избори в Русия печели управляващата партия „Единна Русия“. Такива частични резултати обяви централната избирателна комисия след вот продължил три дни. "Единна Русия" печели близо 58%.



Далеч назад са останалите 4 партии, които са в досегашния парламент, но също влизат и в следващия. Те обикновено гласуват заедно с „Единна Русия“ по всички важни за президента Владимир Путин въпроси – и анализаторите не ги разглеждат като реална опозиция.

Русия гласува за нов парламент за първи път от началото на войната



Опозиционери в изгнание призоваха несъгласните с Путин и войната да образуват опашки пред секциите в неделя на обяд. На места имаше такива, но това не дава отражение върху обявения резултат.

"Наистина, през последните дни противникът положи титанични, колосални усилия да провали изборните резултати. Но, както бе правилно отбелязано, това единствено допринесе за сплотяването на избирателите, за обединението на нашия народ. И това е може би най-важният резултат от тези избори", заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.



Редактор: Станимира Шикова