Снимка: iStock
Районът е отцепен
Пътен участък в квартар "Аспарухово" във Варна е пропаднал вследствие свлачищен процес. Дълбочината е 3 метра, а дължината - 60. Районът е отцепен с бариери, съобщи БНР.
Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов.
Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването.
Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Габриела Павлова
Източник: БНР
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни