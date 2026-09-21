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Хората смятат, че местната природа ще пострада
Хиляди излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището. Повече от 200 квартални организации и клубове на защитници на околната среда организираха шествието. То премина на 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини.
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Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона например строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032-ра година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма.
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