Екипи на CNN и MS NOW не бяха допуснати до Белия дом, ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отнема достъпа на журналисти от двете телевизии и „Политико“ заради публикации, които определи като „фалшиви новини“.

След отнемането на акредитациите репортерите на CNN и MS NOW продължиха да предават от улицата в близост до президентската резиденция. Засегнатите медии оспориха решението, като CNN го определи като „незаконно посегателство“ срещу правото на журналистите да изпълняват работата си. MS NOW и „Политико“ заявиха готовност да защитят правата си по съдебен път.

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Репортерът на CNN Бетси Клийн разказа как е разбрала, че вече няма достъп до комплекса на Белия дом. По думите ѝ служител на „Сикрет Сървис“ е поискал акредитацията ѝ и я е информирал, че тя е деактивирана.

„Агентът на „Сикрет Сървис“, с когото и преди сме били в добри отношения, поиска да види пропуска ми и аз му го подадох. Той ми каза, че е деактивиран. Попитах го дали може да обясни защо, но той отвърна, че не разполага с допълнителна информация и ме насочи към пресслужбата на Белия дом“, разказа Клийн.

Журналистката допълни, че е поискала акредитацията си обратно, но служителят отказал да ѝ я върне. „Попитах дали мога да си взема пропуска, но той заяви, че ще го задържи. Върна ми единствено прозрачния калъф и връзката, в които се намираше“, каза тя.

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Подобен спор за достъпа на журналисти до Белия дом имаше и по време на първия президентски мандат на Тръмп. Тогава казусът стигна до федерален съд, който разпореди журналистическа акредитация да бъде възстановена.

Редактор: Цветина Петкова