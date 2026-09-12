За първи път от връщането на демокрацията в Чили нямаше държавна церемония за отбелязване на преврата от 1973 г. Хиляди чилийци излязоха по улиците, за да припомнят за свалянето на Салвадор Алиенде и насилието по време на управлението на Аугусто Пиночет.

Но възпоменателните прояви бяха организирани от граждански сдружения, близки на жертвите и опозиционни партии. А правителството на определяния като тръмпист президент Хосе Антонио Каст не организира официална церемония.

Хосе Антонио Каст положи клетва като президент на Чили (ВИДЕО)

Това решение е без прецедент в последните 35 години. Повече от 3 хиляди души стават жертва на политически убийства и отвличания след преврата. Над хиляда се водят безследно изчезнали 50 години след събитията.

Редактор: Цвета Лазаркова