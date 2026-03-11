Хосе Антонио Каст положи клетва като президент на Чили. Това представлява най-големият завой към десния спектър на политиката в южноамериканската страна от десетилетия насам на фона на влошената ситуация със сигурността и по-широката подкрепа за консервативни лидери в огромна част от Латинска Америка.

Президентите на Аржентина, Еквадор и Парагвай, както и кралят на Испания, пристигнаха в Чили, за да присъстват на церемонията по встъпване в длъжност, която се състоя във Валпараисо - седалище на чилийския парламент (Национален конгрес). Каст идва на власт след левия президент Габриел Борич, от когото изгуби президентските избори през 2021 г. Той беше избран в контекста на опасения на чилийците за нарастващата престъпност и икономиката.

Престрелка, която доведе до мозъчната смърт на полицай по-рано в сряда в южния чилийски град Пуерто Варас, изведе на преден план тези опасения за сигурността в страната и подтикна Каст да изпрати новоназначената министърка на вътрешните работи и обществената сигурност Тринидад Щайнерт в града след края на церемонията.

"Положението ще изглежда различно преди и след атаката. Който нападне полицай в Чили, атакува всъщност самата държава", заяви Каст пред репортери, след като беше запитан за престрелката по-рано днес. "Ще намерим извършителите, ще ги осъдим и ще приложим пълната сила на закона", закани се той.

Каст обеща да предприеме строги мерки относно миграцията и престъпността, докато същевременно насърчава икономическия растеж, намалява държавните разходи и се ориентира към политика, благоприятстваща пазарите. Чили е най-големият производител на мед в света, а Каст беше избран в период на икономически растеж, но встъпва в длъжност в момент, когато войната в Иран разтърсва световните пазари.

"Каст ще трябва да се справи с една все по-предизвикателна международна геополитическа обстановка", заяви Гийермо Холцман, който е политически анализатор от университета във Валпараисо, отчитайки икономическите рискове от войната в Иран, стратегията за сигурност на САЩ в региона на Латинска Америка и влиянието на Китай.

"Бързото и ефективно изпълнение на трите приоритетни въпроса, касаещи именно имиграцията, сигурността и икономиката ще бъде от първостепенно значение", отбеляза Никълъс Уотсън, управителен директор на консултантската компания "Тенео".

Редактор: Станимира Шикова