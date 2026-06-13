Редовната консумация на сладки газирани напитки и други напитки с добавена захар може да е свързана с повишен риск от рак на черния дроб.

До това заключение са стигнали изследователите след анализ на данни от над 1,5 милиона възрастни участници в 11 големи дългосрочни проучвания. Резултатите са публикувани в излизащото в американския град Чикаго списание JAMA Network Open.

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Изследователите са оценили хранителните навици на участниците с помощта на въпросници и са наблюдавали тяхното здраве средно в продължение на почти 18 години. Особено внимание е обърнато на консумацията на сладки и изкуствено подсладени напитки, както и на последващото развитие на различни форми на рак на черния дроб.

Анализът разкри, че хората, които по-често консумират сладки напитки, са имали по-висок риск от два от най-често срещаните видове рак на черния дроб - хепатоцелуларен карцином и интрахепатален холангиокарцином. Подобна връзка обаче не е открита за напитки, съдържащи изкуствени подсладители. Авторите подчертават, че редовната консумация на течна захар може да повлияе негативно на здравето на черния дроб и да увеличи риска от сериозни заболявания в дългосрочен план.

Редактор: Никола Тунев