Пиенето на гореща или топла вода сутрин може да помогне за регулиране на нервната система, твърди сертифицирания лекар-натуропат г-жа Маура Хенингер, цитирана в онлайн изданието на Марта Стюарт. Натуроп е специалист по алтернативната медицина за поддържане и възстановяване на здравето с природни средства.

„Топлата вода има уникални ползи за здравето, които надхвърлят обикновената хидратация“, каза и д-р Аза Халим. Според експертите, правилната хидратация помага на тялото и мозъка да функционират с пълния си потенциал, подобрявайки настроението, умствените способности и енергийните нива през целия ден. „Хидратацията е основната причина за повечето ползи за здравето, независимо от температурата. Топлата вода обаче може да насърчи храносмилането и кръвообращението, като отпуска гладките мускули на стомашно-чревния тракт и насърчава лека вазодилатация“, увери Халим.

В същото време д-р Хенингер казва, че топлата вода също има успокояващ ефект върху тялото и не предизвиква същото усещане за остра болка като студената вода. Имайки това предвид, е важно да се вслушате в това, което работи най-добре за вас. Лекарката насърчава всички да обръщат внимание на реакцията на тялото си, като подчертава, че пиенето на топла вода е здравословен навик, а не заместител на други видове хранене.

Хенингер добавя също, че чаша топла вода сутрин може да рехидратира тялото след сън и да насърчи редовното изхождане. „Това е прост, евтин навик, който може значително да подпомогне ежедневните физиологични ритми. Вие излизате от състояние на нощно гладуване и лека дехидратация. Топлата вода може да бъде по-лесна за храносмилателната система от леденостудената вода и може да помогне за „събуждането“ на червата“, отбеляза специалистката.

Тя подчерта, че едно от най-доброто време за пиене на топла вода е вечерта. „Това сигнализира на тялото, че е време за почивка“, каза тя. Освен това, топлата вода може да бъде полезна между храненията, особено за тези, които страдат от подуване на корема, хронично напрежение или запек. „Твърденията, че топлата вода драстично ускорява метаболизма или изгаря мазнините, не са подкрепени от убедителни медицински доказателства. „Проучванията показват, че топлите течности могат субективно да облекчат симптоми като хрема, кашлица, болки в гърлото и умора, свързани с инфекции на горните дихателни пътища. Топлите напитки могат да помогнат за разреждане на слузта, да подобрят нейното оттичане, да успокоят раздразнената тъкан на гърлото и да насърчат хидратацията на дихателните пътища“, увери Халим.

