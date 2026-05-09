Кои са причините, които водят до появата косопад? Как се променя косата с години и как да се радваме на здрава и хубава коса? Отговорите дава дерматологът проф. Здравка Демерджиева в предаването "Пулс” по NOVA NEWS.

"В днешно време косата е загубила своето биологично значение, но има изключително важно психосоциално значение. С години тя губи своя блясък, структурата на косъма се променя – тя изтънява. Всичко това се дължи на хормонални проблеми при жените. При мъжете косопада обикновено е наследствен”, обясни тя.

Как да намалите косопада без лекарства?

"При падането на косата има сезонност. През зимата когато нутриентите в човешкия организъм намаляват, косата пада. Това е пролетен косопад. Има и есенен косопад, който е много по-интензивен. Той се дължи на дългото излагане на слънце, къпане в солена вода. Тогава тя изтънява", каза дерматологът.

