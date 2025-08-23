Сертифицираният трихолог и основател на клиниката Advanced Trichology Уилям Гауниц от щата Калифорния посочи пет начина за намаляване на косопада в „Ню Йорк пост“.

Експертът съветва да стоите на слънце 15 минути без да нанасяте гел срещу слънцето. Според него това ще помогне за получаването на необходимото количество витамин D3, който участва във формирането на клетките, от които се развиват космените фоликули.

Полезно ли е пиенето на добавки с витамини или може да ни навреди

В същото време специалистът препоръчва масажиране на скалпа преди душ. Това ще подобри кръвообращението, ще разруши калциевите отлагания и ще премахне излишния себум.

Също така трябва своевременно да отстранявате замърсяванията от скалпа. „Мийте косата си поне на всеки 48 часа със здравословен шампоан, който съдържа някакъв вид антимикробно масло, като масло от грейпфрутови семки, розмарин, чаено дърво или мащерка“, отбелязва спецът.

Какво представляват нивата на UV лъчение и как да се защитим

Освен това Гауниц подчертава необходимостта от балансирана диета и проверка на здравето на червата. „Ако имате някакви постоянни проблеми като запек, диария или киселини, усвояването на хранителни вещества може да се наруши“, поясни той.

Редактор: Методи Георгиев