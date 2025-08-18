Топлото време често носи високи нива на ултравиолетово (UV) лъчение. То се излъчва от Слънцето и прониква в атмосферата на Земята. Умерено излагане на този вид лъчи е необходимо за нашето здраве, но прекомерното стоене на слънце може да причини увреждане на кожата.

Опасно ли е UV лъчението?

UV е полезно, защото позволява на кожата ни да произвежда жизненоважния витамин D. Той подпомага функцията на костите, кръвните клетки и имунната ни система. Но трябва да внимаваме колко време прекарваме на слънце, предупреждава проф. Дороти Бенет от Университета „Сейнт Джордж” в Лондон.

„Всяко излагане на UV, особено всяко слънчево изгаряне, увеличава риска от рак на кожата. Меланомът, най-опасният вид рак на кожата, вече е петият по честота рак във Великобритания, като нарастването на случаите се свързва именно с излагането на слънце“, твърди тя.

UV лъчението подпомага развитието на рак на кожата чрез увреждане на ДНК в кожните клетки. То играе значителна роля в стареенето на кожата, допринасяйки за появата на бръчки и отпуснатост. Излагането на UV лъчи е свързано и с очни проблеми, включително катаракта.

Снимка: iStock

Какво е UV индексът?

Нивата на UV лъчение варират през деня. Най-високите стойности се измерват в четиричасовия период около „слънчевия обяд“, когато Слънцето е най-високо – обикновено от късна сутрин до ранния следобед.

UV индексът (или UVI) е стандартна, международна мярка за ултравиолетовото лъчение. Стойностите започват от нула и могат да надвишат 10. Колкото по-високо е числото, толкова по-голям е потенциалът за увреждане на кожата и очите – и толкова по-малко време е необходимо за настъпване на вреда.

Какви са различните нива на UV?

Страните близо до екватора могат да имат много високи UV нива в средата на деня през цялата година. Според Световната здравна организация в Найроби, Кения, UV нивата могат да надвишават 10 през цялата година.

Майорка в Испания обикновено достига индекс девет през юни и юли. Но Фолклендските острови в Южния Атлантик обикновено не надвишават пет, дори през лятото.

Какво означават различните UV нива за хората?

► Според СЗО, не е необходимо слънцезащитно средство, когато нивата са:

• 1-2 (ниски)

► Необходима е някаква слънцезащита, когато нивата са:

•3-5 (средни)

• 6-7 (високи)

► Необходима е допълнителна слънцезащита, когато UV нивата са:

• 8-10 (много високи)

•11+ (изключително високи)

► Децата са по-чувствителни към UV лъчение от възрастните и затова се нуждаят от допълнителна защита при по-ниски нива, съветва СЗО.

Как да избегнем увреждане от UV лъчи?

Лекарите съветват:

►да прекарваме време на сянка, когато слънцето е най-силно – между 11:00 и 15:00 часа от март до октомври;

► да обличаме подходящи широки и леки дрехи и да носим слънчеви очила;

► да използваме слънцезащитен крем с фактор 30 или по-висок и с поне 4-звездна UVA защита за лицето, шията и други открити участъци на кожата;

►да нанасяме слънцезащитния крем редовно, следвайки инструкциите на опаковката;

► да се уверим, че бебетата и децата са защитени.

Международни изследвания показват, че хората често пропускат части от тялото си при нанасяне на слънцезащитен крем, твърди д-р Бав Шергил от Британската асоциация по дерматология. „Хората често забравят страната на носа – мястото, където съм виждал много случаи на рак на кожата“, казва той.

Други области, които трябва да се покриват, включват слепоочията и горната част на гърдите. Като ориентир, възрастните трябва да нанасят около шест до осем чаени лъжички слънцезащитен крем, ако покриват цялото тяло.

Може ли безопасно да събираме тен?

Според лекарите няма безопасен или здравословен начин да се придобие слънчев загар. Д-р Шергил препоръчва да се използват продукти за изкуствен тен.

„Когато се печете на плажа, ултравиолетовата светлина стимулира кожните клетки да произвеждат пигмент, за да опитат да защитят ДНК-то на кожните клетки. Но тази защита е минимална – еквивалентна на SPF4. Така че все пак може да изгорите много бързо“, предупреждава той.

Снимка: iStock

Мога ли да изгоря, дори когато времето е облачно и ветровито?

Количеството UV лъчи, достигащо до кожата, не зависи от дневната температура, казва д-р Микаела Хеглин от Университета в Рединг. „UV нивата в ясен и ветровит късен априлски ден в Обединеното кралство ще са приблизително същите като в топъл слънчев ден през август“.

„Кожата ви може да изгори еднакво бързо, независимо дали е 30 градуса или 20 градуса“, предупреждава Хелън Уилетс от BBC Weather. И допълва: „Не се подлъгвайте от облачните дни. UV лъчите проникват и през тънките облаци – така че дори да не ви се струва много слънчево, може да изгорите“.

Имам тъмна кожа. Трябва ли да се притеснявам?

Да, според д-р Шергил. „Кожата може да изглежда по-тъмна, но не винаги се държи така по отношение на защитата, защото са намесени повече гени, отколкото си мислим“, казва той. И обяснява: „Например, виждал съм хора от Южна Азия с рак на кожата и съм срещал хора от смесени раси, които също имат рак на кожата“.

По-големите рискове от увреждане на очите и вредните ефекти върху имунната система от прекомерна UV радиация засягат хора с всички цветове на кожата.

Редактор: Станимира Шикова