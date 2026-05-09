На 8 май светът насочи поглед към таласемията. Какво представлява заболяването и кои са скритите сигнали, които го издават? Кои са най-големите проблеми, с които се сблъскват родителите на деца с болестта. Гости в предаването „Пулс” по NOVA NEWS бяха Илияна Първанова, която е родител на дете с таласемия и един от най-активните гласове в подкрепа на болните, както и хематологът доц. д-р Атанас Банчев.

"Това е вродена анемия. Ражда се дете, което произвежда неправилен вид хемоглобин, а за да живее нормално то, трябва да се правят редовни кръвопреливания. Те спасяват от усложненията на заболяването, но водят до натрупване на желязо в организма. То е опасно за тялото и затова се приемат специални медикаменти", обясни доц. Банчев.

"Таласемията е една ежедневна борба - всеки ден лечение и цял живот усилие да продължиш напред. Кръводаряването става между 2 и 4 седмици. При моето дете разбрахме, че има заболяването, когато беше на 10 месеца. От тогава ние сме на лечение", разказа майката Илияна Първанова.

"В България има проблем с кръводаряването. Нашето ежедневие се превърна в битка за осигуряването на този безценен ресурс, от който зависи живота на децата. Има недостиг на доброволни кръводарители, което води до риска лечението да не бъде направено навреме", разказа още тя.

"Диагнозата на тежките таласемии трудно може да бъде изпусната. Детето е бледо и не вирее добре. При по-леките форми трябва да се наблюдава по-специфично", обясни хематологът.

