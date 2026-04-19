Знаете ли, че анемиите показват лицето си през пролетта? Те често идват със световъртеж, липса на апетит и по-бледа кожа. Тези оплаквания са характерни за т.нар. пролетна умора. Кои са изследванията, които поставят правилната диагноза, както и какво е лечението за нея – в предаването „Пулс” по NOVA NEWS ни разказа хематологът д-р Гюлчин Етемова.

„Анемията представлява стойностите на хемоглобина под референтната граница. Независимо от вида на болестта, всяка анемия трябва да ѝ обърне щателно влияние. Най-честият вид е дефицитната. Всеки четвърти има дефицит на желязо”, каза хематологът.

По думите ѝ ключово присъствие в диетата ни трябва да има червеното месо, както и зеленолистните салати и цитрусови плодове.