След силното си представяне във втория полуфинал на конкурса „Евровизия“, българската изпълнителка DARA вече се нарежда сред фаворитите за призовата тройка. Данни от международните букмейкъри в последните часове показват рязък скок в шансовете ѝ, като България влиза стабилно в топ 3 на прогнозите.

Малко преди големия финал подкрепата за представителката на страната нараства както сред публиката, така и в публичното пространство у нас. Еуфорията около песента „Бангаранга“ се засилва с всяка изминала година, като социалните мрежи буквално „преливат“ от съдържание, свързано с изпълнението.

„Категорично, най-искрено да пожелая тази вечер успех на нашата представителка на Евровизия – DARA ! Вярвам, че Европа ще оцени и личността и изпълнението ѝ. Стискаме палци на DARA“, заяви министърът на културата Евтим Милошев в подкрепа на изпълнителката.

Паралелно с това фенската вълна обхваща и най-младата публика. В кадри от кампании и събития се чуват възгласи: „Успех, DARA, ние сме с теб!“, докато деца скандират ритъма на песента и пеят припева ѝ.

Социалните мрежи също отчитат силен ефект – „Бунтът на DARA “ се превръща в тренд, а хиляди потребители споделят видеа с танци и интерпретации на парчето. В различни клипове се виждат хора, които танцуват на „Бангаранга“, както и музиканти, които изпълняват свои версии на песента.

Сред най-широко разпространените кадри са и с участието на известни изпълнители. „Искам да призова всички българи и всички нации в Европа да гласуват за DARA, нашето прекрасно българско момиче. Тя го заслужава“, казва Иво Димчев, подчертавайки артистичността и различността на песента.

Феноменът достига дори до международни звезди, като в онлайн пространството циркулират видеа на Ерос Рамацоти, който танцува под ритъма на „Бангаранга“, превръщайки песента в глобален хит.

Важно е да се отбележи, че зрителите в България нямат възможност да гласуват за българския представител с номер 12, но сънародниците ни в чужбина могат да дадат своя вот чрез официалните канали на конкурса или на съответните национални номера за гласуване.

Подкрепата за DARA в страната продължава да расте с всеки изминал час, а очакванията за финала на „Евровизия“ са по-високи от всякога.

