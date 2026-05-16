Генчо Зарев е легенда в българската борба, той е бил борец, треньор на „Септември" – София и помощник треньор на Националния отбор по борба. Зарев е и един от най-известните съдии по борба в целия свят. Той е носител на най-голямото отличие - Златна свирка, цели два пъти. А освен това той е човекът, който навремето участва в основаването на спец отряда на баретите и написа правилата за задържане на заподозрени, които и днес се използват от някои структури в МВР.

Зарев споделя, че най-голямата награда за него е признанието от другите съдии.

Днес той е на 92 години и се грижи за своята градина в двора на къщата си. Разказва, че всеки ден ходи по пет километра, здрав е и освен това продължава да шофира.

„Върни се там, откъдето са ти корените”, е посланието на борецът. А в ефира на „Събуди се” спомени от своето минало като дете и като спортист.

