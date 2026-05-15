"Не мога да повярвам на това, което се случи! Обичам да бъда на сцена! Обичам това, което усетих по време на изпълнението. Много съм благодарна за подкрепата, която получих". Това бяха първите думи на DARA, след като стана ясно, че се класира на големия финал на „Евровизия”, който ще се съдстои в събота. Певицата излезе първа на сцената във втория полуфинал във Виена.

От дни букмейкърите ѝ отреждаха място в топ 10 на големия финал. А на репетицията в четвъртък вечер, часове преди старта на полуфинала, тя грабна първото място сред гласовете на публиката и журналистите.

Дара се класира за големия финал на "Евровизия"

"Много сме щастливи и искаме да благодарим на всички наши сънародници зад граница, които подкрепиха DARA и България. Искам също така да благодаря на абсолютно всички, които ѝ изпратиха своята подкрепа, въпреки че не можеха да гласуват за нея", заяви музикалният продуцент Саня Армутлиева.

Оригиналното име на песента, с която страната ни се представя на престижния конкурс - „Бангаранга”, е на ямайски жаргон и означава "хаос" или "суматоха". Това е централният образ в изпълнението, който символизира бунта срещу нормите.

DARA и "Бангаранга" могат да бъдат подкрепени в събота с гласуване на сайта на "Евровизия", както и с SMS от българите в чужбина.

България се завръща на „Евровизия”: DARA открива втория полуфинал

Във втория полуфинал участваха 15 държави: България, Азербайджан, Румъния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипър, Латвия, Дания, Австралия, Украйна, Албания, Малта и Норвегия. 10 от държавите се класираха за големия финал в събота. Освен България, напред продължават и Украйна, Норвегия, Австралия, Румъния, Кипър, Малта, Албания, Дания и Чехия.

Финалистите от първия полуфинал, който се проведе във вторник, са Гърция, Финландия, Белгия, Швеция, Молдова, Израел, Сърбия, Хърватия, Литва и Полша.

В надпреварата за приза ще участват още Великобритания, Германия, Италия и Франция, както и Австрия като страна домакин. Те се класират директно за големия финал.