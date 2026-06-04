Народното събрание определи съставите и ръководствата на парламентарните комисии, които ще функционират като постоянно действащи органи, след като досега действаха на временен принцип.

Финансова комисия

Константин Проданов от „Прогресивна България“ оглави Комисията по бюджет и финанси, която е с общ състав от 24 народни представители. От тях 13 са от парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ), четирима – от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един представител от „Възраждане“.

От ПБ, освен председателя Константин Проданов, за заместник-председател е избрана Светла Коджабашева, а членове са Георги Григоров, Георги Чакъров, Милен Трифонов, Стефан Белчев, Румяна Петрова, Мариям Сакъз, Здравко Марков, Димитър Здравков, Георги Митов, Витко Вълчев и Момчил Петров.

От ГЕРБ-СДС за заместник-председател е избрана Теменужка Петкова, а членове са Десислава Танева, Владислав Горанов и Красимир Вълчев.

От ДПС членове са Айтен Сабри и Атидже Вели.

От „Демократична България“ членове са Мартин Димитров и Владислав Панев.

От „Продължаваме промяната“ за заместник-председател е избран Асен Василев, а Венко Сабрутев е член.

От „Възраждане“ за член е избран Цончо Ганев.

Правна комисия

Янка Тянкова от „Прогресивна България“ беше избрана за председател на Комисията по правни въпроси. Заместник-председатели са Олга Борисова (ПБ), Хамид Хамид (ДПС) и Надежда Йорданова (ДБ).

Комисията по правни въпроси също ще бъде с общ състав от 24 народни представители, от които 13 са от „Прогресивна България“ (ПБ), четирима от ГЕРБ-СДС, по двама от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един от „Възраждане“.

Членовете ѝ от ПБ са Силвия Христова, Николета Тодорова, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Надежда Колева-Стойчева и Стела Загорчева-Серафимова.

От ГЕРБ-СДС членове са Стефан Арсов, Рая Назарян, Стефан Мирев и Красимир Терзиев.

От ДПС член е Калин Стоянов.

От „Демократична България“ член е Любен Иванов.

От „Продължаваме промяната“ членове са Стою Стоев и Велислав Величков.

От „Възраждане“ член е Петър Петров.

Икономическа комисия

Сформирана бе и Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия. За председател беше избран Стефан Белчев от „Прогресивна България“, а за заместник-председатели - Катя Стайкова (ПБ), Александър Иванов (ГЕРБ-СДС) и Мартин Димитров („Демократична България“).

Комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия е с общ състав от 24 народни представители, разпределени между парламентарните групи, като 13 от тях са от „Прогресивна България“, четирима - от ГЕРБ-СДС, по двама - от ДПС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“, и един представител от „Възраждане“.

В състава ѝ от ПБ влизат председателят Стефан Белчев, заместник-председателят Катя Стайкова и членовете Стефан Цанков, Иван Мавродиев, Рашид Узунов, Светла Коджабашева, Даниел Парушев, Иван Ангелов, Радослав Вълчев, Николай Косев, Константин Проданов, Слави Василев и Явор Гечев.

От ГЕРБ-СДС заместник-председател е Александър Иванов, а членове са Румен Христов, Красимир Терзиев и Цвета Караянчева.

От ДПС членове са Байрам Байрам и Димитър Аврамов.

От „Демократична България“ в комисията влизат Мартин Димитров като заместник-председател и Джипо Джипов като член.

От „Продължаваме промяната“ членове са Богдан Богданов и Ивайло Шотев, а от „Възраждане“ – Борис Аладжов.

Комисия по енергетика

За председател на Комисията по енергетика е избран Стефан Цанков от „Прогресивна България“. За заместник-председатели са избрани Жечо Станков (ГЕРБ) и Радослав Рибарски (ПП).

Комисия по регионална политика

Комисията по регионална политика ще се ръководи от Мартин Жлябинков от „Прогресивна България“. За заместник-председатели са избрани Николай Нанков (ГЕРБ) и Коста Стоянов („Възраждане“).

Комисия по външна политика

За председател на Комисията по външна политика е избран Петър Витанов („Прогресивна България“). Негови заместници са Слави Василев („Прогресивна България“) и Георг Георгиев (ГЕРБ-СДС).

Комисия по европейски въпроси

Комисията по европейски въпроси ще се председателства от Галин Дурев („Прогресивна България“). За заместник-председатели са избрани Емине Гюлестан („Прогресивна България“) и Евгени Дянков (ГЕРБ-СДС).

Комисия по отбрана

За председател на Комисията по отбрана е избран Иван Лалов („Прогресивна България“). Заместник-председатели са Цветомир Цветанов („Прогресивна България“) и Иво Мирчев.

Комисия по вътрешна сигурност

Председател на Комисията по вътрешна сигурност е Петър Тодоров (ПБ). За заместник-председател е избран Красимир.

Комисия за контрол над службите и СРС

Комисията за контрол над службите и използването на специални разузнавателни средства ще работи на ротационен принцип. Председателството ще се сменя между Румен Миланов, Христо Терзийски, Станислав Анастасов, Атанас Атанасов, Бойко Рашков и Ивелин Първанов.