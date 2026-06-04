Доста сериозен е проблемът с поставяне на непълнолетни зад волана, защото притежателите на шофьорска книжка си мислят, че тя е и свидетелство за обучение. Това коментира заместник-председателят на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България Петър Вутов, по повод случая с 15-годишното момиче, което взима автомобил и катастрофира в село край Луковит.

По думите му родителите качват детето си зад волана, „за да го подготвят за реалното обучение и за изпита”. „Това е неправилно и призовавам родителите – помислете преди да направите такова нещо!”, заяви Вутов.

Според него голяма роля за желанието на децата да управляват коли и мотори идва от клиповете, които гледат в социалните мрежи, както и от липсата на контрол от страна на родителите, особено в малките населени места.

Интерактивно приложение учи децата на пътна безопасност чрез игра

„В семейната среда е много важно да се завиши контролът, както и в училище да се прави превенция в тази насока. Ние ходим в училищата да изнасяме уроци по безопасност на движението, по проект съвместно със Столична община.”, обясни Петър Вутов.

Редактор: Цвета Лазаркова