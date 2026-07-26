Само дни след окончателното приемане на държавния бюджет за 2026 г. политическият спор около финансовата рамка се пренесе на ново ниво. От ГЕРБ обявиха, че ще сезират Конституционния съд заради заложения дефицит над 3%, а от „Продължаваме Промяната“ съобщиха, че вече са събрали над 26 000 подписа с призив президентът Илияна Йотова да наложи вето върху закона.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни, че още преди приемането на бюджета партията е предупредила, че той противоречи на Конституцията именно заради предвидения дефицит.

ГЕРБ подава жалба пред Конституционния съд заради Бюджет 2026

„Това е пълен фалстарт. Не може хора, които са били премиери, а сега и финансов министър, да кажат: „Залагаме стария бюджет“. Като залагате стария бюджет, направете го с 3% дефицит. Над 3% Конституцията допуска само при война, епидемия или сериозен икономически спад. Сега няма такова основание, затова ще подадем жалба в Конституционния съд“, заяви Борисов.

Дори и Конституционният съд да бъде сезиран, това няма да спре изпълнението на бюджета. Ако магистратите впоследствие обявят текстовете за противоконституционни, ще се наложи Народното събрание да приеме нови разпоредби или да актуализира финансовата рамка.

Борисов прогнозира още, че кабинетът няма да изкара пълен управленски мандат.

„Вот на недоверие няма да свали това правителство при 131 депутати зад него. Улицата ще го свали, защото във всяка сфера се правят груби грешки. Обещаха на всички всичко, а излъгаха огромни маси от хора. Както българинът е казал - волът рие, но на гърба му пада. Българският народ е рядко мъдър“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Явор Гечев от „Прогресивна България“ определи критиките към бюджета като популизъм. По думите му финансовата рамка изглежда такава, защото средствата вече са били изразходвани от предишните управления. „Да прикрием ли това, което са правили предишните правителства, само за да угодим на някого заради 3-процентния дефицит? Парите вече са похарчени - откъде да дойдат?“, попита той.

От своя страна вицепремиерът Атанас Пеканов защити бюджета, като го определи като отражение на финансовото състояние, заварено от настоящото управление, и категорично отхвърли възможността той да бъде преразглеждан.

„Няма такъв вариант. Колегите от ГЕРБ дълго време поддържаха бюджетна политика на крайна бедност и стабилно ниски доходи. Това беше прекратено през последните години. Нашата цел е повишаване на доходите, а не тежестта да бъде прехвърляна върху хората и социалните разходи. Реално това предлагат колегите от ГЕРБ“, заяви Пеканов.

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Вицепремиерът съобщи още, че правителството е успяло да запази допълнителни 127 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост в регионалното министерство, след като е прекратило обществена поръчка заради съмнения за корупционни практики.

„Тези 127 млн. евро са били нагласени още по времето на кабинета „Желязков“ по начин, който да облагодетелства конкретни бенефициенти“, заяви Пеканов.

Междувременно от „Продължаваме Промяната“ обявиха, че вече са събрали над 26 000 подписа в подкрепа на искането президентът Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет.