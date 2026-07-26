ГЕРБ подава жалба пред Конституционния съд заради Бюджет 2026. Причината – дефицитът не е 3% от БВП. „Бюджетът за 2026 г. е пълен фалстарт. Бюджетът на нашето правителство беше с 3% дефицит. Нека го направят като нашия в трите правителства, които ръководех”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му единственото хубаво в бюджета е, че 520 000 нуждаещи се българи ще получат по 50 евро по закон.

„Прогресивна България” не е в началото на управлението си. Румен Радев прави партията си от 9 години. Ние дадохме 100 дни толеранс, но не можем да подкрепим правителството в нито една сфера”, категоричен е Борисов.

Той разкритикува Румен Радев за външната политика, която води, както и държавния глава, че не е свикала КСНС поради тази причина. „Доколкото разбирам това правителство се бори срещу българските олигарси, докато толерира и помага на руските”, заяви депутатът.

Борисов е категоричен, че ГЕРБ ще се върне на власт. „Когато се върнем, ще има и детска болница”, каза той.

Даниел Митов: Важно е да се обсъди обща кандидатура на десницата за президент

Народният представител коментира и обявлението на Илияна Йотова, че ще се кандидатира за президент. Той я определи като „много силен кандидат”. „Предполагам, че „Прогресивна България” ще я подкрепи”. По думите му така левите имат силна заявка, която може да бъде победена само с инициативен комитет, силна кандидат-президентска двойка, независимо различията между партиите в дясно. „Само това е шансът да се отиде на балотаж и да има успех. Всеки, който казва различно от това, играе в отбора на Радев”, заяви той.

Според него обща кандидатура на десните партии ще спре Илияна Йотова да спечели президентските избори още на първи тур.