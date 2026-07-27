Двама българи загубиха живота си при два отделни инцидента на плажове край гръцкия град Александруполис, съобщиха от бреговата охрана.

В неделя сутринта на плажа Е.О.Т. от морето е изваден 73-годишен българин без признаци на живот. Спасителка на плажа му оказала първа помощ, след което той бил транспортиран с линейка до Университетската многопрофилна болница в Александруполис. В лечебното заведение лекарите само констатирали смъртта му.

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Няколко часа по-късно, по обяд, от водата на плаж „Делфини“ е изваден и 82-годишен български гражданин. Той също бил транспортиран в лечебно заведение след оказване на първа помощ, но починал.

Разследването и на двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис. Разпоредено е извършване на съдебномедицински експертизи, които трябва да установят точните причини за смъртта на двамата мъже.

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Редактор: Цветина Петкова