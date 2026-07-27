Прихванаха бързоходен плавателен съд, превозващ над 2,6 тона кокаин, край бреговете на Португалия в Атлантическия океан. Стойността на наркотика е около 500 милиона евро при продажба на дребно.

Разследването се ръководи от италианската Финансова гвардия. Арестувани са четиримата пътници - двама испански граждани, албанец и мъж от Гибралтар. „Лодката бе прихваната край Лисабон от португалската морска полиция”, посочват от полицията.

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По данни на португалската полиция операцията е извършена миналата седмица на около 90 километра югозападно от нос Ешпишел. „Разследването потвърди, че организираната престъпност използва бързоходни лодки с дължина между 10 и 16 метра, способни да развиват скорост над 70 възела. Те се използват при операции по прихващане в морето, действайки като „морски таксита“, прибират незаконни товари, предварително изхвърлени от кораби майки, идващи от Южна Америка“, се казва още в съобщението на италианската полиция.

Редактор: Ивайла Маринова