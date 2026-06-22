Австралийската полиция съобщи, че е извършила „най-голямата досега“ акция по изземване на кокаин в страната, като в западната част на Сидни са били конфискувани 2,7 тона от наркотика. Австралийската федерална полиция посочи, че наркотиците, чиято пазарна стойност възлиза на 816 млн. австралийски долара (57,1 млн. долара), са били открити скрити в сложна система от бункери в имот в Лондондери.

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Наркотиците са иззети от бункерите, скрити под фалшиви подове в три транспортни контейнера в задната част на имота. Според полицията това е най-голямото изземване на кокаин в историята на Австралия, като количеството би било достатъчно за около 3 милиона сделки на улицата.

Конфискацията е била част от едномесечно съвместно разследване на федералната полиция и полицията на Куинсланд, започнало след като местни униформени, пристигнали на мястото на пожар в Мидж Пойнт, забелязали 40 км кокаин, плаващи във водата наблизо. Според полицията пожарът е бил опит да се унищожат доказателства за вноса.

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Полицията е повдигнала обвинения срещу няколко лица във връзка с предполагаемата схема за внос на наркотици, а делата им все още се разглеждат в съда.

Редактор: Станимира Шикова