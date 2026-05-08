Снимка: iStock
Стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро
Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като засекли товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка.
По данни на съдебните власти става дума за над 30 тона наркотик - количество, определяно като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб.
Acaba de caer el mayor cargamento de cocaína de la historia, autoridades españolas detuvieron un buque con 40 toneladas de este alcaloide en Islas Canarias que provenían de Suráfrica con destino a Libia, se creé que iban a ser introducidas a Europa en embarcaciones más pequeñas. pic.twitter.com/um8g7tHyaE— Mamertos 2.0🍉 (@Mamertos0) May 7, 2026
Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от САЩ и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното ѝ реализиране.
Las 30 toneladas de #cocaina incautadas están valoradas en más de 812 millones de euros.
Los investigadores creen que la droga iba a ser transportada a #Espana en narcolanchas. /rrhttps://t.co/3YvpdAWW09
Оценките сочат, че стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. След операцията съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23-ма членове на екипажа на кораба, заподозрени в участие в трафика.
