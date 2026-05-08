Стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро

Испанските правоохранителни органи са осъществили една от най-големите операции срещу наркотрафика в историята, след като засекли товарен кораб с огромно количество кокаин край западното крайбрежие на Африка.

По данни на съдебните власти става дума за над 30 тона наркотик - количество, определяно като безпрецедентно при единична акция. Според официалната информация това е най-голямата пратка кокаин, задържана досега в рамките на една операция в световен мащаб.

Акцията е проведена в тясно сътрудничество между испанските служби, партньори от САЩ и нидерландската полиция, като координацията между институциите е изиграла ключова роля за успешното ѝ реализиране.

Оценките сочат, че стойността на иззетия наркотик надхвърля 812 милиона евро. След операцията съд на Канарските острови е постановил постоянен арест за всички 23-ма членове на екипажа на кораба, заподозрени в участие в трафика.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Божидар Захариев, БТА

