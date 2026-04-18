След морска гонка в Тихия океан, продължила близо 24 часа, властите в Коста Рика заловиха моторница с близо 2 тона кокаин. Задържани са и трима колумбийски наркотрафиканти.

Кадри, разпространени от Министерството на обществената сигурност на Коста Рика, показват момента, в който плавателният съд е обкръжен, а военни и гранична полиция се качват на борда му. Лодката е била задвижвана от четири извънбордови двигателя и е превозвала 20 пластмасови контейнера за гориво, свързани с основния резервоар, за да се увеличи разстоянието, което може да измине.

Моторницата е била засечена от американски самолет на 174 морски мили от Кабо Бланко в костарикански води в рамките на съвместно патрулно споразумение между САЩ и Коста Рика.

