Кадър/Видео:"Ройтерс"
Задържани са трима колумбийски наркотрафиканти
След морска гонка в Тихия океан, продължила близо 24 часа, властите в Коста Рика заловиха моторница с близо 2 тона кокаин. Задържани са и трима колумбийски наркотрафиканти.
Кадри, разпространени от Министерството на обществената сигурност на Коста Рика, показват момента, в който плавателният съд е обкръжен, а военни и гранична полиция се качват на борда му. Лодката е била задвижвана от четири извънбордови двигателя и е превозвала 20 пластмасови контейнера за гориво, свързани с основния резервоар, за да се увеличи разстоянието, което може да измине.
Моторницата е била засечена от американски самолет на 174 морски мили от Кабо Бланко в костарикански води в рамките на съвместно патрулно споразумение между САЩ и Коста Рика.
Морска гонка: Заловиха 1,7 тона хашиш край бреговете на Испания (ВИДЕО)Редактор: Станимира Шикова
