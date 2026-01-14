Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Арестувани са трима души
Колумбийските военноморски сили конфискуваха почти два тона кокаин при операция в открито море край тихоокеанското крайбрежие на страната. Морски пехотинци са засекли високоскоростен плавателен съд със съмнително поведение на около 140 морски мили от Сан Андрес де Тумако в департамента Нариньо.
След като пресекли пътя на моторницата и се качили на борда ѝ, военните открили 68 палета с дрога, както и 18 пластмасови туби, в които имало 270 галона гориво.
След корабокрушение: Иззеха 1,5 тона кокаин край бреговете на Колумбия (ВИДЕО)
Екипажът и дрогата били откарани от бреговата охрана в Тумако. Там било потвърдено, че иззетият товар съдържа 1 999 килограма кокаинов хидрохлорид. По време на операцията са арестувани трима души, срещу които са повдигнати обвинения за наркотрафик.Редактор: Станимира Шикова
