Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Задържаха фалшив лекар в Банкок, оперирал пациенти в колата си
-
Мъж загина, след като беше прострелян с ловна пушка, извършителят сам подал сигнал на полицията
-
Раниха мъж след стрелба в центъра на София (ВИДЕО)
-
ГДБОП разби мрежи за трафик на мигранти през България и Сърбия, има задържани (СНИМКИ)
-
В Германия разбиха мрежа за фалшиви картини на Пикасо и Рембранд (ВИДЕО)
-
Окончателно: 9 години затвор за обвиняемия за смъртта на Ферарио Спасов
Задържани са четирима души
Истинска морска гонка се разигра край испанските брегове. Испанската Гражданска гвардия се впусна във високоскоростно преследване на лодка с наркотрафиканти край град Чипиона, в югозападната провинция Кадис.
По време на операцията, в която са участвали два патрулни катера и хеликоптер, са иззети 1,7 тона хашиш. Задържани са и четирима души.
Морска гонка и стрелба: Заловиха кораб с дрога за 71 млн. долара (ВИДЕО)
По време на преследването други две лодки на наркотрафикантите са се опитали да попречат на властите да достигнат плавателния съд, превозващ дрогата, посочват от полицията. На борда на едната от тях са открити и 114 туби, пълни с гориво.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни