Истинска морска гонка се разигра край испанските брегове. Испанската Гражданска гвардия се впусна във високоскоростно преследване на лодка с наркотрафиканти край град Чипиона, в югозападната провинция Кадис.

По време на операцията, в която са участвали два патрулни катера и хеликоптер, са иззети 1,7 тона хашиш. Задържани са и четирима души.

Морска гонка и стрелба: Заловиха кораб с дрога за 71 млн. долара (ВИДЕО)

По време на преследването други две лодки на наркотрафикантите са се опитали да попречат на властите да достигнат плавателния съд, превозващ дрогата, посочват от полицията. На борда на едната от тях са открити и 114 туби, пълни с гориво.

Редактор: Станимира Шикова