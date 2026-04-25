Нова социална програма връща спокойствието в домовете на възрастни хора и хора с увреждания чрез мобилни грижи и дистанционно наблюдение. Инициативата се финансира по програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд + и цели да осигури навременна помощ и по-добро качество на живот за най-уязвимите.

Сред хората, които вече се възползват от услугата, е Живка от Костенец. Тя споделя, че преди включването в програмата ежедневието ѝ е било трудно, тъй като децата ѝ живеят далеч.

Днес обаче подкрепата на социалния асистент ѝ носи не само практическа помощ, но и емоционална опора.

Чрез редовни посещения и грижи, възрастните хора запазват активността си и не се чувстват изолирани. Дори малки занимания като решаване на кръстословици се превръщат във важна част от ежедневието им и средство за социален контакт.

Социалните асистенти оказват съдействие в редица дейности – от пазаруване и закупуване на лекарства до поддържане на домакинството. „Времето ни протича в пазаруване, в купуване на лекарства, социален контакт, който за бабите е много важен“, обяснява един от помощниците. За много от потребителите това е незаменима подкрепа.

Ключов елемент от програмата е и дистанционното наблюдение. Чрез специална система се следи здравословното състояние на потребителите в реално време. При възникване на проблем или инцидент може незабавно да бъде изпратен медицински екип.

Освен сигурност за самите потребители, системата носи спокойствие и за техните близки. „Това е помощ за мен, успокоение за нея, както и за нейните деца, че 24 часа тя е наблюдавана“, казва социален асистент.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Цветина Петкова