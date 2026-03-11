Снимка: iStock
Очаква се социалният министър да предложи конкретни суми
Очаква се кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери. Социалният министър трябва да предложи конкретни суми. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.
Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери
Какво се предлага:
• По 50 евро допълнително да получат тези, чиято пенсия или сбор от пенсии е до 390,63 евро – размера на линията за бедност.
• По 20 евро за пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. - до размера на минималната работна заплата.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни