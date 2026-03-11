Очаква се кабинетът да разгледа отпускането на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери. Социалният министър трябва да предложи конкретни суми. Очаква се добавките да струват на държавната хазна над 57 милиона евро.

Социалното министерство предлага да се отпуснат великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери

Какво се предлага:

• По 50 евро допълнително да получат тези, чиято пенсия или сбор от пенсии е до 390,63 евро – размера на линията за бедност.

• По 20 евро за пенсионерите, чиято пенсия или сбор от пенсии е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. - до размера на минималната работна заплата.

Редактор: Ина Григорова