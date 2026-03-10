Кабинетът ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски добавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

Ако предложението бъде прието, по 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

Великденският бонус към пенсиите: Какво мислят партиите за добавките за възрастните

При същите условия по 20 евро ще получат възрастните хора, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях, е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението се внася от служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с добавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, посочват от МТСП. Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата, пишат от ведомството.

Необходимите средства за осигуряване на добавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

Редактор: Дарина Методиева