Удължителният бюджет ще е сред ключовите теми в дневния ред на депутатите през настоящата политическа седмица. Ден преди утрешното извънредното заседание, от „ДПС-Ново начало” внесоха предложение за промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите. То предвижда по 55 евро великденските надбавки за тези под прага на бедност и по 15 евро за останалите.

Част от партиите разчетоха великденските надбавки като предизборен ход. С аргумента, че финансовото обезпечаване на предсрочния вот през април и разплащанията след 31 март са под риск, служебният финансов министър Георги Клисурски отправи призив удължителният бюджет да се приеме спешно. Вчера от ГЕРБ дадоха зелена светлина, а днес последваха още коментари:

"Служебният финансов министър най-добре знае какво е възможно. Ние ще подкрепим това, което те внесат", заяви Николай Денков от ПП-ДБ.

"Да, ще го подкрепим", каза Йордан Цонев от "ДПС-Ново Начало".

"Това е необходимо. От 1 април държавата не може да спре", заяви председателят на ПГ „БСП-Обединена левица“ Наталия Киселова.

От "Алианс за права и свободи" запазват досегашната си позиция също „в подкрепа“, но се чуха и гласове „против“. "Няма как да подкрепим удължителния бюджет, защото не сме подкрепили този за миналата година", каза председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов.

От "ДПС-Ново Начало" обаче излязоха с ново предложение, което да залегне в бюджета за общественото осигуряване. "Великденска надбавка на пенсионерите, които получават пенсии под прага на бедността. Тази надбавка ще бъде в размер на 55 евро. Ще я получат 856 хиляди пенсионери, а останалите ще получат по 15 евро", заяви Цонев.

Очаква се финансовата рамка да бъде разгледана в Бюджетната комисия в четвъртък, а в петък текстовете да влязат в пленарната зала.

Редактор: Ивайла Маринова