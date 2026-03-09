Парламентарната група на „ДПС-Ново начало” внесе предложение за промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността. В проекта се предвижда еднократна помощ от 55 евро за най-бедните пенсионери - общо 856 000 души, се казва в прессъобщение на партията.

Предложението на партията предвижда още останалите пенсионери - 1 216 000 души, да получат по 15 евро великденски надбавки.

Миналата година мярката отново беше приета по идея на „ДПС-Ново начало” и добавки получиха близо 680 000 пенсионери, припомнят от там.

„Парламентът и служебното правителство трябва да се занимават по-малко с вътрешни драми и разправии и повече да се вслушат в дневния ред на хората, а той е свързан с цените на горивата, електроенергията, водата, храните и ежедневното поскъпване на живота”, заявяват от „ДПС-Ново начало”.

От формацията заявяват още, че ще подкрепят удължителния закон при гласуването му в пленарна зала.

Редактор: Ина Григорова