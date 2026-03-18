Депутатите приеха на първо и второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, свързани със законовото уреждане на великденските и коледните добавки за пенсионерите.

Уточнява се, че размерът на помощта ще се определя през държавния бюджет и тя ще се изплаща през март и ноември. Тъй като сега редовна план-сметка няма, чрез постановление на МС, следващия месец ще бъдат отпуснати 50 евро за пенсионерите под линията на бедност и 20 евро за тези над нея. Преди Коледа, когато би трябвало да има редовен бюджет, ще се определи нов размер.

Кабинетът гледа предложението за отпускане на великденски добавки към пенсиите

Предвижда се целевата помощ да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи. Парите ще се отпускат при определени критерии.

Беше прието и предложението на „Има такъв народ“ всички деца да получават великденски и коледни надбавки. Определението всъщност се отнася за деца, които са настанени в центрове от семеен тип или са ги напуснали и са до 21 годишна възраст.

Припомняме, че на 12 март ГЕРБ-СДС внесе предложение великденски и коледни добавки да се изплащат всяка година.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква такава подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Вчера парламентарната комисия по труда и социалната политика подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. От 2022 г. досега са изплатени общо 543 млн. лева (около 260 млн. евро) за великденски и коледни добавки, осигурени от държавния бюджет, каза председателят на комисията Деница Сачева.

По време на дебатите в парламента Борислав Гуцанов от „БСП - Обединена левица подчерта, че социалната подкрепа не трябва да се ограничава само до пенсионерите. „Не само пенсионерите, които имат нужда от подкрепа, затова включихме и деца, както и хора с увреждания. С това се цели справедливост. Хората трябва да знаят, че ще получат подкрепа, а не да разчитат на милостинята на управляващите“, заяви Гуцанов.

От своя страна Георги Георгиев от „Възраждане“ посочи, че е важно да има ясни и фиксирани правила за отпускането на помощи. „Добре е да има правила, както правим сега, а не всяка година да се правят пазарлъци и да се губят часове за нещо, което не е ясно разписано“, коментира той.

Цветан Предов от „Има такъв народ“ отбеляза, че сега не е подходящ момент за обсъждане на разширяване на групите за подкрепа. „Няма нужда да въвеждаме нови категории в този момент, тъй като внушава несигурност и объркване сред обществото относно реалната съпричастност на държавата. Трябва да се добавят и всички деца“, каза той.