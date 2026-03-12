Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе в Народното събрание проект за промени в Закона за социалното подпомагане, с който се предлага великденските и коледните добавки да се изплащат ежегодно - съответно през март и декември.

Предвижда се помощта да се отпуска служебно на хора, които вече получават социална подкрепа - включително социално подпомагани лица, младежи, напускащи резидентна грижа, семейства с деца, хора с увреждания, ветерани от войните, военноинвалиди, както и деца, настанени при близки или в приемни семейства. Ако човек попада в повече от една група, помощта ще се изплаща само на едно основание.

Размерът на помощта ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет, като няма да може да бъде по-нисък от този през предходната година. Предвижда се сумата да не се счита за доход при получаване на други социални помощи.

В мотивите си вносителите посочват, че мярката цели по-устойчива подкрепа за най-уязвимите групи по празници, когато разходите на домакинствата се увеличават. Очаква се от помощта да се възползват около 507 хиляди души, сред които пенсионери с ниски доходи, хора с увреждания, многодетни семейства и самотно живеещи.

Според вносителите автоматичното изплащане на помощта ще намали административната тежест, тъй като получателите вече са идентифицирани от социалните служби.

Редактор: Цветина Петкова